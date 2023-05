Poeti di qualunque età e nazionalità hanno tempo fino al 30 giugno per iscriversi al concorso ed aggiudicarsi la 1^ edizione Nasce a Petralia Soprana il Premio Letterario Comet Poesia. L’iniziativa, rivolta ad autori di qualunque età e nazionalità, anche residenti all’estero, con opere inedite di poesia in lingua italiana, è promossa dall’Associazione Cittadinanza Attiva, già promotrice del festival-evento Comet Poesia, che il prossimo agosto vedrà la sua settima edizione a Petralia Soprana.

“Dopo l’esperienza maturata nelle sei edizioni di Comet” – dichiara Agostino Messineo Alfiere, presidente dell’associazione e direttore artistico del Festival – “istituire un premio poetico-letterario a Petralia Soprana ci è sembrato il passo evolutivo naturale di una realtà poetica e di un progetto culturale ormai divenuti concreti nel nostro amato paese. Le finalità del Premio, articolato in un’unica sezione di poesia a tema libero, sono molteplici. In primis vogliamo valorizzare lo “scrivere poesie”, la più intima e profonda delle arti, in tutte le sue forme e poi gli autori, anche emergenti e talentuosi, offrendo loro una vetrina di promozione. In secondo luogo vogliamo allargare ed esaltare la realtà poetico-letteraria di Petralia Soprana e, perché no, incentivarla anche dal punto di vista turistico-promozionale.

A giudicare le proposte poetiche una giuria tecnica composta dal docente e scrittore Maurizio Padovano, dall’attore e regista Santi Cicardo, dalla docente e poetessa Daniela Li Puma, dalla dott.ssa in Lettere moderne e poetessa Veronica Vaccarella e dal dott. in Lettere moderne Giuseppe Mario Gulino.

La partecipazione alla 1^ edizione del Premio letterario Comet Poesia è gratuita. Per il vincitore

assoluto sono previsti una targa ed un premio in denaro del valore di 500 €. Il 2° e il 3° classificato,

più eventuali premiati speciali, riceveranno una targa-premio. Il termine ultimo per l’invio delle

opere è fissato alla data del 30 giugno 2023. La cerimonia di Premiazione si svolgerà nel mese di

agosto, nel contesto delle iniziative della settima edizione del Festival Comet Poesia. Il giorno,

l’orario e il luogo di svolgimento saranno comunicati in seguito a mezzo stampa. L’iniziativa è

patrocinata dal Comune di Petralia Soprana e dalla locale Ass.ne Pro Loco.

Per i termini e le modalità di partecipazione, è possibile consultare la piattaforma

https://linktr.ee/cometpoesia.