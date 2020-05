Nasce il gruppo di confronto “Strutture ricettive Castelbuono”. Un fronte comune contro la crisi del settore

Castelbuono è oggi una realtà che fa del turismo uno dei suoi punti di forza e di orgoglio. Le sue bellezze architettoniche e naturalistiche, le caratteristiche climatiche e geografiche, le prelibatezze culinarie ed i numerosi e variegati eventi, ne fanno una meta d’attrazione durante tutto l’anno.

L’entusiasmo dei castelbuonesi, unito al forte spirito di accoglienza che li caratterizza, hanno fatto sì che si venisse a creare una fitta rete di strutture ricettive che vanno dagli hotel, agli agriturismi, ai b&b, alle case vacanze, agli appartamenti turistici (affitti brevi). Una meravigliosa varietà che, se strutturata, potrebbe portare a dei miglioramenti dell’intero comparto e di conseguenza ad un aumento del numero di persone che sceglierà Castelbuono come meta di viaggio.

In questo momento così difficile, sorge più che mai l’esigenza di fare squadra al fine di condividere le criticità e di provare ad affrontarle con una forza che il singolo non può avere. Nasce quindi il gruppo di confronto “Strutture ricettive Castelbuono”, a cui chiunque lavori nell’ambito può aderire, ma aperto a qualsiasi persona abbia voglia di dare un contributo perché interessata alla tematica.

L’obiettivo di questa “associazione” è quello di far fronte, intanto, a questo momento così critico per il settore, condividendo problemi e soluzioni ed avanzando proposte atte a favorire la ripresa della stagione turistica. Ma l’idea è quella di creare un gruppo di lavoro stabile al fine di condividere azioni future, momenti di formazione, per affrontare collettivamente spese o problemi, e collaborare quindi per il fine comune che, a prescindere dalle differenze interne di categoria, è quello di far diventare Castelbuono un paese turistico d’eccellenza, in cui il viaggiatore possa vivere un’esperienza autentica e ben strutturata, da promuoverla nel mondo anche una volta tornato a casa.

In attesa di creare un’occasione di incontro vis-à-vis, si è scelto di avviare un gruppo Facebook a cui è possibile iscriversi tramite il seguente link: https://www.facebook.com/groups/strutturericettivecastelbuono/?ref=bookmarks