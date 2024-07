Nasce il Terra D’Amuri Music Fest, festival diffuso. Concerti di Ron e Vecchioni a Pollina

Al via sabato 13 luglio con RON (Pollina), poi Roberto Vecchioni (12 agosto, Pollina), Antonella Ruggiero (9 settembre, Terrasini) e Fabio Concato (26 ottobre, Palermo). Due omaggi alla tradizione musicale siciliana con due concerti in onore di Franco Battiato (18 ottobre, Palermo) e Rosa Balistreri (27 ottobre, Palermo)

Nasce il Terra D’Amuri Music Fest, festival diffuso che prenderà il via sabato 13 luglio con il concerto “Come una freccia in fondo al cuore” di RON presso il Teatro Pietra Rosa di Pollina, Palermo (ore 21.00 – ingresso gratuito) e che andrà avanti fino al 27 ottobre all’insegna della grande musica del cantautorato italiano con Roberto Vecchioni (12 agosto, Pollina), Antonella Ruggiero (9 settembre, Terrasini) e Fabio Concato (26 ottobre, Palermo).

L’anima del festival mette al centro l’omaggio alla Sicilia, alla tradizione dei canti popolari, voce genuina di un popolo, portatrice unica di tradizioni, memoria ed identitàÌ con due omaggi: a Franco Battiato (18 ottobre, Teatro Golden, Palermo) con “Stranizza d’Amuri” – concerto evento omaggio a Battiato con Mario Incudine, Luca Madonia, Giovanni Caccamo, presenta Red Ronnie – Orchestra Mediterranea e a Rosa Balistreri con il concerto omaggio “Rosa d’Amuri” (27 ottobre – Teatro Golden, Palermo). Spazio anche ai cantautori siciliani con il concerto “Terra Mia” che si terrà il 17 ottobre al Teatro AppArte di Palermo.

La vera forza dei cantautori eÌ quella aver avuto un impatto sociale influenzando fortemente la cultura musicale italiana, come prima la musica popolare e come in modo costante la musica.

La musica popolare siciliana, con la sua varietàÌ di generi e stili, eÌ un riflesso dell’anima dell’isola. Ogni nota e ogni melodia raccontano una parte della storia di questa terra e delle persone che l’hanno resa unica come Rosa Balistreri e Franco Battiato.

A questa tradizione si lega, rivolgendo lo sguardo ai giorni nostri, il cantautorato italiano capace di smuovere emozioni ed essere uno strumento estremamente potente. Una dinamicitàÌ nella forma che ci consente di strutturare una line up varia, che punta lo sguardo a sfumature musicali di grande eleganza e qualitàÌ, passando da un genere all’altro senza perdere l’identitàÌ e la riconoscibilitàÌ di Terra d’Amuri.

“Il Festival nasce da un’idea della Scarlatti Management e promosso dalla Regione Sicilia – Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, abbiamo deciso di dedicarci ad un pubblico di non soli giovani, ma più ampio, raccontando attraverso la scelta di cantautori di grande pregio il ricco panorama della canzone d’autore, mescolando le carte con innesti di narrazioni, musica classica ed a volte rap – spiega la direzione artistica – Focus del Festival saraÌ dare risalto alla Sicilia, sotto più punti di vista, dalla sua tradizione di musica popolare con un omaggio a Rosa Balistreri, ai suoi grandi cantautori come Franco Battiato e valorizzando il nuovo cantautorato emergente, creando connessioni e contaminazione con nomi di rilievo nazionale come Ron, Roberto Vecchioni, Antonella Ruggiero e Fabio Concato, artisti di grande valore tutti legati alla nostra Isola”

Line-up e programma del Terra D’Amuri Music Fest:

13 luglio – RON“Come una freccia in fondo al cuore”

Teatro Pietra Rosa – Pollina, Pa

12 agosto – Roberto Vecchioni “Tra il silenzio e il tuono”

Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, Pa

9 settembre – Antonella Ruggiero “Concerto Versatile”

presso l’anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, Pa

17 ottobre – “Terra Mia”, concerto cantautori siciliani

Teatro AppArte, Palermo

18 ottobre – “Stranizza d’Amuri” – concerto evento omaggio a Franco Battiato con Mario Incudine, Luca Madonia, Giovanni Caccamo con l’Orchestra Mediterranea – Teatro Golden – Palermo

26 ottobre – Fabio Concato in concerto – Teatro Golden – Palermo

27 ottobre – “Rosa d’Amuri” – concerto omaggio a Rosa Balistreri

Teatro Golden – Palermo