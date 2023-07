Nasce l’associazione “Cefalù Ospitalità”

Sabato 24 giugno si e costituita l’associazione “Cefalù ospitalità”, un’associazione di categoria del settore turistico, che si occuperà del supporto tecnico ed amministrativo di tutte le attività ricettive extraalberghiere, e della difesa dei propri interessi legittimi.

In un momento in cui le varie caste del turismo sembrano coalizzarsi contro la nostra categoria ( vedi la legge che sta facendo il governo nella persona del ministro del turismo on Santanchè), che viene rappresentata a tutti i livelli quasi come il male assoluto, è diventata un’urgenza oltre che una necessità organizzarsi a difesa dei nostri interessi legittimi.

Uno stato sedicente liberale non puo proporre provvedimenti di tipo dirigistico il cui unico scopo è limitare la crescita di un intero settore economico. Un settore peraltro in vertiginosa crescita in tutto il mondo il cui unico limite sarebbe quello di favorire lo sviluppo economico.

L’intero settore è diventato ormai l’unico sostegno al reddito di numerose famiglie che spesso sono in difficoltà, e in un momento di crisi profonda di tipo recessivo e con un’alta inflazione, rappresenta ormai un’entrata irrinunciabile.

E che dire poi dei piccoli paesi delle aree interne, che vedono nel settore l’unica possibilità di sviluppo nel breve e medio periodo?

Riteniamo che le uniche regole e vincoli che siamo disposti a sopportare devono riguardare la qualità e la sicurezza delle abitazioni e la regolarità contributiva, e non siamo disposti ad accettare ulteriori vincoli che le caste vogliono introdurre con il solo scopo di penalizzarci, e in questo senso siamo disponibili a raccogliere la sfida e a fare valere le nostre ragioni.

Giuseppe Spinosa

Presidente associazione “Cefalù Ospitalità”