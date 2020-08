Nasce Orbita – E Tu Splendi, la rassegna musicale itinerante di Ypsigrock

ORBITA – E TU SPLENDI 2020. {vol. 1-3} Ypsigrock lancia ufficialmente il suo format satellite:Una rassegna musicale diffusa che coinvolge

alcuni dei più affascinanti borghi delle Madonie. Il primo ciclo di appuntamenti in scena a Cefalù, Isnello e Pollinail 27, il 28 e il 30 agosto con Margherita Vicario, Kety Fusco e NAVATicket disponibili su DICE con ingresso del pubblico limitato e contingentato nel rispetto delle normative anti-COVID vigentiLa crisi sanitaria del COVID-19 ha fermato, per la prima volta nella sua storia, il boutique festival dell’estate italiana, ma non ne ha bloccato il suo percorso di crescita: da quest’anno “Orbita – e Tu splendi.” sarà infatti il nuovo format satellite di Ypsigrock, che porterà l’esperienza e la ricercatezza del festival in altri luoghi del territorio del Parco delle Madonie. “Questa rassegna itinerante – spiegano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, founder e direttori artistici di Ypsigrock – è la nostra risposta a chi, in tempo di COVID-19, ha voglia di musica dal vivo in sicurezza. Con Orbita, a partire da quest’anno, puntiamo ad un coinvolgimento maggiore dei comuni limitrofi a Castelbuono con lo scopo di accrescere ulteriormente l’esperienza sul nostro territorio.

Come Ypsigrock, Orbita sarà un evento ricercato e accessibile, che cercherà di dare una nuova interpretazione, in questa sua prima versione, ad alcuni luoghi iconici per storia, cultura e tradizione di Cefalù, Isnello e Pollina attraverso le esibizioni di alcune delle più interessanti ed emergenti realtà musicali, principalmente italiane nel 2020, in ragione delle limitazioni in vigore”.Le prime tappe di Orbita andranno in scena a Cefalù, Isnello e Pollina il 27, il 28 e il 30 Agosto con Margherita Vicario, Kety Fusco e NAVA.“Il focus artistico dei primi episodi della rassegna – concludono i direttori artistici – è concentrato sull’Italia affinché questo sia anche un segnale di ripartenza e un sostegno concreto per gli addetti ai lavori del settore dello spettacolo italiano fortemente indeboliti delle restrizioni per il contenimento della pandemia”. Prossimamente saranno annunciate ulteriori episodi di questa rassegna che mette al primo posto l’inclusività e la ricerca di nuove commistioni tra musica di qualità e la bellezza delle sue venue.

Il {vol. 1} di Orbita vedrà protagonista Margherita Vicario a Cefalù, presso il suggestivo il Molo Vecchio di Piazza Marina lunedì 27 agosto alle ore 18.30. Lo splendido scorcio con le antiche case dei pescatori e il mare cristallino che si infrange sul vecchio porticciolo della cittadina normanna farà da cornice al primo esclusivo evento della rassegna: sulle barche dislocate a ridosso dello specchio d’acqua il pubblico potrà vivere la boat experience che coniuga la bellezza del tramonto ed i suoi colori di rara bellezza con il pop raffinato e impegnato di Margherita Vicario, che si fa carico di energia ed entusiasmo in versione live. Dopo il successo dei singoli Abauè (Morte di un Trap Boy), Mandela e Romeo, pubblicati lo scorso anno, l’artista romana è tornata sulla scena lo scorso 10 luglio con la coinvolgente Piña Colada, il nuovo brano uscito per Island Records, che sta spopolando in radio e nelle piattaforme streaming. Il concerto è organizzato con il contributo del comune di Cefalù. L’esibizione si svolgerà dunque su un palco totalmente rivolto verso il mare aperto perché, alle attuali condizioni, all’interno di questa specifica venue, l’unico accesso in sicurezza è dall’acqua e questo permette il rispetto delle norme anti-COVID aggiornate alle ultime disposizioni del Governo italiano. Non sono quindi previsti biglietti in vendita per accedere a questo evento, che risulta gratuito ma con specifiche dinamiche di accesso. Chiunque sia interessato ad assistere e diventare parte integrante di questa particolare performance dovrà organizzarsi autonomamente tramite imbarcazioni private o mezzi alternativi di proprietà o a noleggio (pedalò, canoe, gommoni, supporti gonfiabili etc.) rispettando tutte le norme anti-COVID vigenti. Per agevolare il pubblico nell’individuare alcuni mezzi adatti, l’organizzazione ha verificato la disponibilità dei maestri pescatori del luogo a mettere a disposizione le loro caratteristiche barche per il noleggio, che accompagneranno il pubblico in una vera e propria esperienza deluxe. Tutti gli interessati a questa opzione possono scrivere una mail a info@ypsigrock.it per essere messi in contatto con i proprietari di queste imbarcazioni. Per questo specifico evento, l’organizzazione informa che il concerto non sarà visibile dal molo, dai lidi circostanti e dalla spiaggia, pertanto non sarà possibile, in nessun caso, creare assembramenti. La location potrebbe essere soggetta a variazione, in base alle condizioni del meteo e del mare.Martedì 28 agosto Orbita farà tappa ad Isnello, piccolo borgo montano del Parco delle Madonie, presso l’Osservatorio Astronomico GAL Hassin dove dalle ore 20.00 si svolgerà il {vol. 2} della rassegna con l’esibizione di Kety Fusco. L’arpista elettronica, pisana ma di base in Svizzera, lo scorso 8 maggio ha pubblicato Dazed, il suo album d’esordio uscito su etichetta Sugar, e sarà protagonista di un live intenso e ipnotizzante, dove l’elettronica si fonde con la tradizione della musica classica, che trascinerà gli spettatori in un viaggio caleidoscopico delicato ed emotivo che toccherà il cuore e la mente. Il concerto di Kety Fusco sarà preceduto da un’attività di ricerca guidata con osservazioni del cielo ad occhio nudo a cura dell’Osservatorio GAL Hassin. Il {vol. 3} che concluderà il primo ciclo di appuntamenti di Orbita si svolgerà giovedì 30 agosto dalle ore 19:30 con la performance di NAVA presso il suggestivo teatro Pietra Rosa di Pollina, ricavato e adattato su un pendio naturale. NAVA è un progetto di musica elettronica nato a Milano nel 2016, quando Nava Golchini (voce) incontra il produttore Francesco Fugazza. Prendendo spunto dall’attuale panorama musicale elettronico italiano e da artisti internazionali come Arca, Apparat, Burial, NAVA è un vero miscelatore culturale, che fonde il background musicale persiano di Golchini con gli arrangiamenti sperimentali della band, per creare qualcosa di cosmopolita e viscerale. Lo scorso mese di giugno NAVA ha rilasciato Sarabe, il secondo EP pubblicato per l’etichetta canadese Nettwerk Records. I ticket singoli potranno essere acquistati da oggi in via esclusiva attraverso l’app mobile di DICE. Ogni appuntamento è strutturato per essere un vero e proprio boutique evento e, per via delle restrizioni anti Covid-19, la presenza del pubblico sarà contenuta e contingentata pertanto il numero dei tagliandi disponibili sarà limitato. Di seguito il dettaglio e i costi per ogni esibizione.

{vol. 1}: 27 agosto / Margherita Vicario Boat Experience – Molo Vecchio, Piazza della Marina – Cefalù (PA): accesso gratuito solo ed esclusivamente via mare con imbarcazioni private o a noleggio.

Open doors: ore 17.30

{vol. 2}: 28 agosto / Kety Fusco – GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche – Isnello (PA): prezzo ticket: 13€ + d.p., che include anche attività di ricerca guidata con osservazioni del cielo ad occhio nudo.

Open doors: ore 19.00

{vol. 3}: 30 agosto / NAVA Teatro Pietra Rosa – Pollina (PA): prezzo ticket 6€ + d.p.

Open doors: ore 19.00

Orbita, il formatOrbita – E tu splendi è un format del progetto “Tutti Inclusi”, il programma di inclusione sociale sostenuto da Fondazione con il Sud, ed è curato da Ypsigrock Festival. Orbita si propone l’obiettivo di realizzare eventi accessibili in luoghi affascinanti, consolidando ancora di più la collaborazione di operatori e istituzioni sul territorio, per fare rete con l’intento di valorizzare località ricche di bellezze artistiche e paesaggistiche, con un estensione ai comuni limitrofi a Castelbuono per il primo ciclo di appuntamenti. L’evento ha inoltre come obiettivo primario a lungo termine la valorizzazione, dal 2020 a seguire, del prodotto turistico e culturale del territorio, offerto ai soggetti che scelgono la Sicilia quale destinazione delle proprie vacanze, anche destagionalizzate. Infatti, Orbita sfrutterà durante l’intero arco dell’anno siti di particolare interesse storico-artistico del territorio come vetrine di questo format innovativo diffuso nel territorio.