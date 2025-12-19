Natale 2025 a Petralia Soprana: tradizioni, cultura e comunità si incontrano nel cuore delle Madonie 

Petralia Soprana si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, appuntamenti culturali e momenti di condivisione con il programma “Natale 2025 a Petralia Soprana”, promosso dal Comune di Petralia Soprana con la collaborazione delle associazioni locali e il sostegno della Città metropolitana di Palermo

Fino al 6 gennaio 2026, il borgo delle Madonie sarà animato da concerti, spettacoli teatrali, iniziative per bambini, mostre, tradizioni popolari e appuntamenti dedicati alla valorizzazione dell’identità locale.

Il calendario prevede una fitta programmazione che coinvolge il centro storico, le frazioni e i principali luoghi culturali del paese. Tra gli eventi in programma particolare e affascinante risulta la novena di Natale a cura della banda musicale del paese “G.Verdi” che il 23 dicembre terrà anche il “Concerto sotto l’Albero”.

Sono previsti spettacoli musicali, tra cui concerti bandistici e zampognari itineranti; mostre ed iniziative dedicate ai più piccoli come Babbo Natale in slitta, (21 dicembre) laboratori e spettacoli come “Tutti in scena – XSMAS EDITION” diretto da Silvia Sabatino; la Mostra di pittura di Gaspare Gentile e diverse esposizioni fotografiche tra le quali quella che si terrà nella frazione San Giovanni (dal 4 al 6 gennaio) dal tema “Piccoli volti. Occhi e sorrisi del Madacascar” di Francesco Fiore. Appuntamenti enogastronomici come Sapori di Natale con degustazioni di prodotti tipici e momenti di aggregazione con la Maxi Tombola di fine anno. Non mancano le iniziative legate alla tradizione religiosa e popolare, come la storica manifestazione “Arriva la Befana”, giunta alla XXI edizione organizzata dal Circolo Pianellese.

Il programma è frutto di un lavoro corale che vede impegnate numerose associazioni del territorio, tra cui la Pro Loco e il Complesso Bandistico “G. Verdi” a testimonianza di una comunità viva e partecipe.

“Il Natale a Petralia Soprana – dichiara il sindaco Pietro Macaluso e l’assessore Aurelia Lo Mauro – rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza, promuovere il nostro patrimonio culturale e accogliere visitatori in uno dei borghi più belli d’Italia.

Evento centrale del Natale a Petralia Soprana è il Presepe d’Incanto giunto alla 17^ edizione che aprirà i battenti venerdì 20 dicembre, alle ore 16:30, presso l’Aula Polifunzionale sita in Corso Umberto I n. 36. Una location dove, attraverso un’esperienza immersiva fatta di luce e di quiete, si potrà respirare appieno il vero e silenzioso spirito della Natività. Il Presepe d’InCanto – Petralia Soprana Experience è una vera e propria dichiarazione d’amore verso il territorio.