San Mauro Castelverde (PA) si appresta a celebrare il Natale 2025 con un articolato e partecipato programma di eventi, fino al 7 gennaio 2026, coinvolgendo il centro storico, le contrade e i principali spazi comunali. Un calendario ricco e variegato, promosso dall’Amministrazione Comunale, pensato per valorizzare le tradizioni natalizie, favorire l’aggregazione sociale e offrire occasioni di svago, cultura e condivisione per cittadini di ogni età.

L’Amministrazione Comunale di San Mauro Castelverde rivolge alla cittadinanza e ai visitatori i più sentiti auguri di Buone Feste, rinnovando l’impegno a rendere il periodo natalizio un momento di comunità, attenzione alle fasce più fragili e promozione delle realtà associative locali.

Il cartellone si è aperto domenica scorsa con lo spettacolo teatrale “Bastianazzo”, interpretato dall’attore Fabrizio Ferracane, e continuerà con momenti di incontro, scambio di auguri e socialità: oggi 16 dicembre e venerdì 19 dicembre nelle contrade di Borrello e Karsa, mentre giovedì 18 dicembre e lunedì 22 dicembre saranno dedicati agli incontri con gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, per condividere lo spirito natalizio con le giovani generazioni.

La sera di venerdì 19 dicembre, al Salone Badia, è previsto intrattenimento musicale con Calogero Migliore. Sabato 20 dicembre sarà una giornata all’insegna dello sport e della musica: nel pomeriggio, presso la Palestra Comunale, si svolgerà il Torneo di Tennis a cura dell’ASD Tennis Club Petralia Sottana; in serata, al Teatro Comunale, il tradizionale Concerto di Natale della Banda Musicale “L’Eremo”, in collaborazione con il Gruppo Folkloristico e Tedacà di Torino.

Il programma prosegue con le CineSerate curate dall’Associazione Pro Loco San Mauro (21, 28 dicembre e 7 gennaio), le Nenie Natalizie nel centro storico, lo spettacolo per bambini Christmas Bubble Magic Show con Mago Magnum, e il Pranzo Solidale a domicilio del 24 dicembre, promosso dai Servizi Sociali Comunali a sostegno delle persone più fragili.

Grande attenzione anche agli anziani, con la Festa di Natale del 29 dicembre, e allo sport e al gioco, con la Tombolata di Natale, il Torneo di Calcio Balilla della Polisportiva San Mauro e lo spettacolo musicale Max Potamo & The Vintage.

Il nuovo anno si aprirà con iniziative dedicate ai più piccoli, come il Villaggio “Polar City” a Piano San Mauro, e con uno degli appuntamenti più attesi: il Presepe Vivente, giunto alla terza edizione, che animerà il Borgo Maurino dal 3 al 5 gennaio, a cura dell’Azione Cattolica.

A chiudere le festività saranno gli eventi dedicati alla Befana: “La Befana vien di notte” per le vie del paese e il “Befanone on the street e la grande parata”, momenti di festa, animazione e colore pensati per grandi e piccoli.

Il Sindaco Giuseppe Minutilla e l’Assessore allo Spettacolo Nino Daino sottolineano come il programma rappresenti il frutto di una sinergia tra istituzioni, associazioni, scuole e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e rendere San Mauro Castelverde un luogo accogliente e vivo durante le festività natalizie. Un Natale da vivere insieme, nel segno della tradizione, della cultura e della comunità.