Natale a Pollina, musica e atmosfera per tutte le età

Associazioni e cittadini impegnati nei momenti di cultura gioco e spettacolo. Evento di punta la IV edizione del Presepe Vivente tra le vie di Pollina

Entra nel vivo l’atmosfera delle feste a Pollina. Il Comune ha reso noto il programma degli eventi che caratterizzerà le settimane a cavallo fra la fine e l’inizio del nuovo anno.

Musica, magia e persino uno spazio alle riflessioni arricchiscono il cartellone organizzato dall’amministrazione comunale Musotto con la collaborazione delle associazioni, e grazie alle molteplici iniziative dei cittadini coinvolti.

Dopo il tradizionale scambio di auguri nelle scuole, saranno gli zampognari ad allietare le serate per le strade di Pollina e Finale.

Evento di punta e gradito ritorno è il Presepe Vivente, giunto alla quarta edizione e disposto in tre serate, il 26 dicembre 2021, l’1 e il 2 gennaio 2022. Dopo le restrizioni dello scorso anno, la nuova edizione promossa dalla Parrocchia SS. Giovanni e Paolo è pronta ad accogliere i visitatori attraverso il suggestivo percorso per le vie del borgo, le degustazioni e alcune novità come l’area mercatino allestita in Piazza Duomo e la Casa di Babbo Natale, luogo magico dove ogni bimbo potrà incontrare Babbo Natale in persona.

Il programma degli eventi è pensato per tutte le età. L’Arma dei Carabinieri promuove due incontri informativi per anziani contro il pericolo della truffa. Ancora, non mancheranno sorprese per i più piccoli con spettacoli di giocoleria, il villaggio di Santa Claus, e golose degustazioni. Concluderanno le feste il passaggio dei Re Magi e l’arrivo della Befana.

«Sarà un Natale di festa per tutti grazie allo spirito di collaborazione della comunità», ha detto il Sindaco Pietro Musotto. Il cartellone natalizio è l’esito dello sforzo congiunto dei due assessori al ramo Giovanni Marchese e Giuseppe Scialabba che dichiarano: «È il risultato di un costante e sicuramente proficuo confronto con le associazioni locali, che hanno dimostrato come sempre grande spirito di iniziativa a favore della comunità. Siamo particolarmente orgogliosi di aver dato il nostro contributo al ritorno del Presepe Vivente, manifestazione di punta del nostro programma, che da settimane sta coinvolgendo un’intera comunità. Sarà l’edizione della rinascita».