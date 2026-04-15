Natura Rigenerata: al via a Palermo il Convegno “Estinzioni & Rewilding” con il Madonie Unesco Global Geopark protagonista

Il 17 e 18 aprile 2026, la Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo apre le porte a un confronto di altissimo profilo scientifico sulle sfide della conservazione e il ritorno della grande fauna selvatica.

Il convegno “Estinzioni & Rewilding” si propone come momento di riflessione profonda e celebrazione dei successi ecologici ottenuti negli ultimi anni. L’evento metterà in luce come la sinergia tra istituzioni, scienza e territorio possa invertire la rotta del declino biologico.

L’evento vedrà una partecipazione straordinaria, “in forze”, del Madonie UNESCO Global Geopark, confermando il ruolo centrale dell’area protetta nelle strategie internazionali di tutela ambientale. Grazie a un lungimirante accordo di collaborazione stipulato con la Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo e il Comune di Isnello, il territorio madonita è diventato un modello di riferimento per il rewilding.

I risultati di tale sinergia si rivelano di eccezionale rilevanza scientifica e gestionale. Il progetto di reintroduzione del Grifone (Gyps fulvus), avviato nel 2021 nel territorio di Isnello, ha condotto alla costituzione di una colonia stabile, demograficamente florida e caratterizzata da marcata socialità, in linea con le dinamiche etologiche tipiche della specie.

Di particolare interesse appare altresì l’effetto “volano” innescato dall’implementazione dei punti di alimentazione complementare (carnai), i quali hanno favorito il ripristino di condizioni ecologiche idonee anche per altre specie necrofaghe. A partire dal 2023, si è infatti registrato il ritorno spontaneo nelle Madonie del Capovaccaio (Neophron percnopterus), riconosciuto come il più raro tra gli avvoltoi nidificanti in Italia.

«Si tratta – dichiara il presidente Giuseppe Ferrarello – di un risultato di portata storica, che attesta l’efficacia delle strategie adottate e si configura quale paradigma virtuoso di rewilding mediterraneo. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo, al dott. Antonio Spinnato e al dott. Angelo Merlino, entrambi in forza al Madonie UNESCO Global Geopark, per il qualificato contributo scientifico e operativo, nonché per il ruolo svolto nell’ambito del convegno».

Tale esito costituirà uno dei nuclei tematici centrali del convegno, unitamente alle prospettive di reintroduzione e consolidamento del Francolino nero (Francolinus francolinus), in un’ottica integrata di tutela della biodiversità e di ricostituzione degli equilibri ecosistemici.

Informazioni Utili

Date: 17 aprile (ore 15:00) e 18 aprile (ore 09:00) 2026.

Luogo: Sede della Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo.

Programma Integrale

Venerdì 17 Aprile 2026, ore 15:00

(Moderatore: Attilio Carapezza)

Apertura del convegno: Benvenuto del Presidente della Fondazione, Salvatore Seminara.

Saluti istituzionali: Giacomo Scalzo (Dirigente Generale – DASOE).

Pietro Schembri (Dirigente Servizio Veterinario Regionale – DASOE).

Giuseppe Ferrarello (Presidente dell’Ente Parco delle Madonie – UNESCO Global Geopark).

Specie invasive in Sicilia: Strategie operative previste nel piano straordinario 2025-2029 (a cura di Egidio Mallia, DRSRT).

Lo Scarabeo sacro: Progetto di reintroduzione in Sicilia (a cura di Salvatore Bondi, Collettivo Rewild Sicily).

Excursus sulle estinzioni dei Vertebrati in Sicilia: Analisi da fonti storiche e letterarie (a cura di Tommaso La Mantia, Dip. SAAF, Unipa).

Reintroduzione del Grifone in Sicilia: Focus sul progetto Madonie (a cura di Antonio Spinnato, Ente Parco Madonie & Salvatore Seminara, FIBM).

Riqualificazione faunistica in Sardegna: Il ritorno dell’avvoltoio Monaco e del Gipeto (a cura di Dionigi Secci, Agenzia Forestas).

Sabato 18 Aprile 2026, ore 09:00

(Moderatore: Francesco Petretti)

Capovaccaio: verso l’estinzione in Italia: (a cura di Alessandro Andreotti e Arianna Aradis, ISPRA).

Il ritorno del Francolino a Menfi: Conversazione con Alessio Planeta.

Progetto cassette nido: Interventi sui sostegni AT ad opera di TERNA (a cura di Giacomo Dell’Omo, Ornis Italica).

Il Gabbiano corso in Sicilia: Dinamiche di colonizzazione spontanea (a cura di Renzo Ientile, Università di Catania).

Reintroduzione della Coturnice di Sicilia e del Francolino nero: Focus su Pantelleria e Sicilia (a cura di Camillo Cusimano & Bruno Massa, FIBM).

Rewilding in Abruzzo: Il ruolo dei grifoni negli ecosistemi appenninici (a cura di Mario Posillico, Reparto Carabinieri Biodiversità Castel di Sangro).

Etica della conservazione e della reintroduzione: (a cura di Lorenzo Marsili, Direttore del Berggruen Institute Europe).

Dibattito finale e chiusura lavori (con la partecipazione del dott. Angelo Merlino, consulente dell’Ente Parco delle Madonie – UNESCO Global Geopark).