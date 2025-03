Nel cuore delle Madonie, tra boschi incantati e profumi avvolgenti, nasce l’ispirazione per la Pasqua 2025

Da tre generazioni, la Famiglia Fiasconaro attinge alla magia del territorio per trasformare i suoi frutti e i suoi aromi in autentiche opere d’arte pasticcera. Come moderni viaggiatori che si immergono nella natura e si lasciano guidare dal respiro e dalle luci del bosco, così i Maestri Fiasconaro, guidati da Nicola, si lasciano condurre dallo spirito selvaggio e rigoglioso delle Madonie per dar vita alle nuove proposte di Colombe pasquali.

Un viaggio sensoriale che è emozione, racconto di tradizione e maestria: dalla piccola pasticceria di Castelbuono alla celebrazione del Made in Sicily nel mondo. Un racconto che svela la passione, l’artigianalità e la bellezza unica di un luogo senza tempo. In questa collezione, ogni dolce è un capitolo di un viaggio straordinario, una celebrazione dei sapori autentici della Sicilia: succosi canditi di arancia, ananas e albicocca, il gusto intenso del cioccolato, la dolcezza dell’uvetta e la croccantezza di nocciole e pistacchi.

Per la Pasqua 2025, oltre alle collezioni tradizionali, Fiasconaro ha creato la Colomba con canditi di “Pesca di Leonforte IGP’, uno dei frutti più nobili dell’isola diventa il protagonista di una sinfonia di sapori, perfettamente arricchito dalla pasta pralinata di mandorle e impreziosito da una croccante decorazione di mandorle a bastoncini.

Le altre Linee:

Specialità: Una linea che fonde armoniosamente tradizione e innovazione, con una doppia copertura nata dalla ricerca d’eccellenza di Fiasconaro. I sapori: ciliegia e fragolina; rosa e fico d’India.

Oro: Colombe iconiche che sprigionano un’esplosione di gusto, esaltate dall’abbinamento con irresistibili creme alla mandorla, al caffè e al pistacchio.

Territoriale: Lievitati che sprigionano i profumi autentici del nostro territorio, dalla preziosa Manna delle Madonie al cioccolato di Sicilia, accompagnati da irresistibili creme da spalmare.

Frutta: Colombe che accompagnano in un viaggio sensoriale tra i tesori della Sicilia, incontrando il cioccolato di Modica, i pistacchi e le mandorle dell’isola.

Classica: Lievitati della tradizione italiana, esaltati dai migliori ingredienti di Sicilia per un gusto autentico e inconfondibile.