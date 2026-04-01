Nel Madonie UNESCO Global Geopark una convenzione per interventi concreti per la fruizione del territorio

Nel Madonie UNESCO Global Geopark la governance del paesaggio diventa modello: una convenzione tra tutela e promozione

La firma della convenzione tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e l’Ente Parco delle Madonie – UNESCO Global Geopark segna un passaggio cruciale per le politiche ambientali della Sicilia.

Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di una strategia di ampio respiro che mette in relazione le competenze del Dirigente Generale del Dipartimento, l’ingegner Alberto Pulizzi, quelle del Presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Ferrarello, e la visione politica dell’Assessore regionale per l’agricoltura, l’onorevole Luca Sammartino. A coordinare l’operatività del progetto per conto del Dipartimento sarà il dottor Angelo Merlino, nel suo ruolo di componente dello Staff di Direzione.

L’accordo si fonda sul principio che il territorio non è un’entità statica, ma un patrimonio vivo che richiede cura costante per essere restituito alla piena fruizione della comunità. Superando la logica degli interventi d’urgenza e frammentati, la convenzione stabilisce una presenza strutturata e consapevole sulle Madonie, dove la collaborazione tra istituzioni diventa il vero indicatore della qualità amministrativa.

Il fulcro dell’intesa risiede negli articoli che dettagliano un piano d’azione articolato, volto a incidere concretamente sul volto del Geopark.

La manutenzione non sarà più soltanto agronomica, con il necessario contenimento delle specie arbustive e della vegetazione spontanea, ma si estenderà alla cura sistematica della rete sentieristica. Gli operai forestali del Dipartimento si occuperanno infatti del riatto dei percorsi e del posizionamento di una nuova tabellonistica, elementi essenziali per garantire sicurezza a chi sceglie di immergersi nella natura del Geopark.

La convenzione prevede anche una gestione moderna e scientifica della fauna selvatica, tema spesso complesso che qui trova risposte operative. Attraverso l’impiego di personale qualificato con la qualifica di “coadiutori” e la fornitura di attrezzature tecniche d’avanguardia, come chiusini e celle frigorifere mobili o fisse, il Parco potrà contare su un supporto costante per l’attuazione dei piani di gestione vigenti.

Parallelamente alla gestione diretta, l’accordo investe sul capitale umano attraverso la formazione specialistica degli operatori, che sarà svolta in sinergia tra le strutture del Dipartimento e quelle del Geopark.

È un approccio che mira a creare competenze durature, capaci di valorizzare non solo i boschi demaniali, ma anche le aree archeologiche e i siti di pregio ambientale che rendono unico questo territorio.

A suggellare l’importanza dell’iniziativa sono le parole del Presidente Giuseppe Ferrarello, che definisce la convenzione come “un esempio virtuoso di cooperazione istituzionale”.

Per Ferrarello, “questo protocollo non è solo un atto tecnico, ma la traduzione concreta di una visione strategica che pone al centro la responsabilità condivisa e la tutela del patrimonio delle Madonie. Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento all’Assessore regionale Luca Sammartino e al Dirigente Generale ingegner Alberto Pulizzi per la sensibilità istituzionale e l’attenzione dimostrate, nonché al dottor Angelo Merlino per il prezioso contributo operativo: è grazie a questa sinergia che possiamo affrontare con determinazione le sfide ambientali del futuro”.