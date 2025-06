Nel Parco delle Madonie si conclude il percorso di Montagnaterapia, una tre giorni dedicata alla teoria e all’esperienza sul campo

Da Caltanissetta alle Madonie insieme alla presidente e al consigliere della Società Italiana di Montagnaterapia (SIMonT)

Chiude i battenti la tre giorni dedicata al percorso di Montagnaterapia svoltasi tra la tenuta Sant’Angela Merici a Caltanissetta, sede della cooperativa sociale ConSenso, e Piano Battaglia, nelle Madonie.

I primi due giorni, venerdì 13 e sabato 14, sono stati dedicati alla teoria, la terza giornata ha visto l’esperienza sul campo.

Molti gli argomenti trattati che hanno spaziato dalla storia di Montagnaterapia alle competenze sui fondamenti della stessa passando per la progettazione. Ancora, dai lavori di gruppo alla conoscenza del Club alpino italiano, a mente e natura e, infine, autismo e Montagnaterapia.

Relatori: Roberta Sabbion (presidente SIMonT), Paolo Piergentili (segretario SIMonT), Francesco Lo Cascio del Cai di Palermo, Alessandra Sardo (psicologa), Gaetano Terlizzi (pedagogista e analista del comportamento). Ha partecipato (in video) anche il padre fondatore della Montagnaterapia Giulio Scoppola.

La terza giornata, quella di domenica 15, è stata dedicata all’esperienza pratica di attività all’aperto.

Sono stati 18 gli iscritti al corso che per la prima volta si è tenuto in Sicilia grazie al referente dell’area Sicilia (che comprende Sicilia e Calabria) Giovanni Di Lorenzo. Hanno partecipato anche alcuni dei ragazzi con autismo della ConSenso con le loro famiglie, accompagnati degli operatori della cooperativa sociale.

L’iniziativa ha visto anche la collaborazione del Comune di Petralia grazie al progetto “Zaino in spalla”, referente del quale è Gaetano Terlizzi e finanziato da Nadara. Alla giornata il sindaco della cittadina madonita Pietro Polito, l’assessore Salvatore Tedesco, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Dino, il commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone (che coordina il Madonie Geopark UNESCO) che hanno sposato l’iniziativa, insieme al Cai-sottosezione Madonie di Petralia Sottana.

Ad accompagnare i corsisti e gli utenti della cooperativa sociale ConSenso il direttore didattico del Cea “Il Grifone”, Antonio Mirabella.

Un’esperienza che ha riscosso il plauso di tutti i partecipanti che hanno definito il percorso “un’esperienza di crescita, un approccio all’aspetto terapeutico, riabilitativo e/o socio-educativo che ha rafforzato e allargato il concetto di lavoro in équipe attraverso il quale raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Il percorso formativo, rivolto a medici, infermieri, psicologi, psicoterapeuti, OSS, assistenti sociali, patrocinato anche dalla testata giornalistica scientifica nazionale online “Quotidiano Benessere”, ha previsto l’attribuzione di 20 crediti ECM oltre che il rilascio di un attestato di partecipazione.

“Una bellissima giornata all’insegna della natura e della solidarietà – ha affermato il Commissario Caltagirone – una giornata che ha fornito più di uno spunto di riflessione. Le attività all’aperto nelle Madonie offrono la possibilità di scoprire aspetti assolutamente unici del territorio locale, in cui geologia, flora e fauna si fondono per stimolare sensorialmente ogni tipo di visitatore. Ringrazio tutti gli attori del progetto per avere scritto insieme questa bellissima pagina nel nostro Parco”.