“Nella girandola del tempo”, a Castelbuono la presentazione degli scritti inediti di Antonio Mogavero Fina

Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 17.30, l’Aula Consiliare “V. Carollo” del Comune di Castelbuono ospiterà la presentazione del volume “Nella girandola del tempo”, raccolta di scritti inediti di Antonio Mogavero Fina. L’iniziativa è curata da Salvino Leone e Domenico Mogavero ed è promossa dal Museo Civico di Castelbuono.

Ad introdurre e moderare l’incontro sarà Laura Barreca, direttrice del Museo Civico. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, la presentazione degli scritti sarà affidata a Salvino Leone, medico e scrittore, e a mons. Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo.

Nel corso dell’evento è prevista la lettura di alcuni testi a cura dell’attrice Stefania Sperandeo, seguita da un momento di ricordo dedicato allo studioso e amico Mario Lupo, già direttore della rivista “Le Madonie”. Le conclusioni saranno affidate a Maria Enza Puccia, presidente del Museo Civico di Castelbuono.