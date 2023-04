Nella nuova sede della Pro Loco nasce lo spazio “Castelbuono…sport della mente”

Nella nuova sede della Pro Loco, in via Dafni n. 3 (dietro la fontana della Venere Ciprea) , nasce lo spazio “Castelbuono…sport della mente”, un circolo dove grandi e piccoli potranno socializzare, assistere alle lezioni per i principianti tenute da giocatori esperti , disputare tornei o sfidarsi sui nostri tavoli e sulle nostre scacchiere.

Come rilevato da un’indagine statistica svolta da un istituto di primaria importanza

il numero di giocatori presenti in Italia risulta essere molto elevato, basti notare il numero di utenti collegato in rete per disputare partite online.

Il circolo per gli sport della mente (scacchi, dama, bridge, burraco, giochi matematici etc.), nasce a Castelbuono per diventare uno spazio di incontro e socializzazione al fine di prevenire situazioni d’isolamento e di emarginazione con particolare riferimento alla fascia giovanile e anziana, in un’ottica di

integrazione e di accrescimento reciproco tra le generazioni.

Arredato e attrezzato sarà aperto a tutti, giovani e adulti, maschi e femmine, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali e sociali, differenziandone e stimolandone la partecipazione in relazione agli interessi di ciascuno.

Le attività svolte si divideranno in:

partite informali

competizioni all’interno del circolo e con altri circoli

addestramento da parte di giocatori più esperti

consultazione di una biblioteca di libri tematici

affiliazione di studenti tramite promozione del gioco degli scacchi e della dama a cura di giocatori esperti presso gli istituti scolastici.

Il circolo vuole essere infine uno luogo alternativo e integrativo offerto ai tanti ragazzi che non si riconoscono negli attuali spazi abitudinari di ritrovo giovanili.

Per il primo anno (2023) la tessera sarà offerta gratuitamente dalla Pro Loco. Essa comprende una assicurazione RCT per tutte le attività esercitate e una considerevole quantità di sconti in negozi, teatri, musei convenzionati (sono diverse centinaia in Italia).

Ulteriori informazioni e presentazione modulo di iscrizione a:

prolococastelbuono@libero.it, cell. 3896893810

prof. Rosario Terrana +393355897935

ing. Giuseppe Ranzino 3663926384

Sig. Antonino Brancato 3683522371

Sig. Carlo Vetere 3883614497