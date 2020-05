Nell’abbandono di via Tenente Ernesto Forte due serpenti danno spettacolo – [VIDEO]

Non proprio ieri ma due anni fa lanciavamo il primo appello per via Tenente Ernesto Forte che dal 2016 a Castelbuono è diventata un altro triste simbolo dell’incapacità politica di risolvere i reali problemi dei cittadini.

Nel 2018 la strada era immersa nelle rigogliose sterpaglie cresciute tra le crepe causate dalla frana ed era delimitata da improbabili transenne rovinate a terra e da curiose reti per materasso per delineare un quadro penoso e spettrale dell’immagine offerta di sé.

In tempi di confinamento siamo stati abituati ad immagini curiose di cinghiali, anatre e canguri che conquistano gli spazi delle nostre città deserte e con Castelbuono avremmo potuto aggiungere alla ricca antologia anche i serpenti se non fosse che, in questo caso, le bisce non hanno proprio nulla a che spartire con la pandemia.

Lo scatto impietoso (in basso anche il video) è l’ennesimo proveniente dai sempre più afflitti residenti non certo consolati dalle parole del sindaco Cicero il quale, lo scorso dicembre, li ha pure rimproverati di usare “toni egoistici” perché si pretende che il comune finanzi l’intervento non tenendo conto di altre situazioni più gravi”.

Tuttavia, il sindaco non ha mai spiegato quali fossero le situazioni più gravi esistenti a Castelbuono senza peraltro cogliere le precise e circostanziate indicazioni suggerite dall’ing. Prisinzano per raggiungere finalmente la soluzione del problema.

L’impressione generale che se ne ricava dallo stallo della situazione della via Tenente Ernesto Forte è appunto l’ennesima prova dell’incapacità politica di dedicarsi e – con successo – alle questioni serie di Castelbuono, e invece si preferisce spesso il fuoco fatuo del faceto, mai stato più inutile, qui come in Italia e nel mondo, soprattutto in questo momento.