New Eng, esce “Supernova”: l’album d’esordio del duo elettronico-rock nato a Castelbuono

CASTELBUONO – Si intitola Supernova ed è disponibile da ieri su tutte le principali piattaforme digitali l’album d’esordio dei New Eng, duo musicale nato a Castelbuono nel 2022 e formato da Alberto Città (E-Synths) e Christian Sottile (batteria).

Il progetto New Eng prende forma dall’incontro di due giovani musicisti con una formazione tecnica alle spalle e una forte spinta verso la sperimentazione. La loro proposta artistica si colloca in un territorio di confine tra elettronica e rock, lontano da schemi prestabiliti e orientato alla ricerca di un suono personale, dinamico e in costante trasformazione.

Supernova nasce come un percorso naturale, costruito traccia dopo traccia all’interno di uno spazio di lavoro essenziale, fatto di prove, tentativi, intuizioni e momenti di rottura. Un processo creativo che riflette pienamente il significato scelto per il titolo dell’album: la supernova come evento capace di distruggere e allo stesso tempo generare nuova materia, illuminando il buio e aprendo possibilità inedite.

Il disco rappresenta per i New Eng un punto di svolta, il momento in cui abbandonare ciò che si era per dare forma a una nuova identità sonora, senza compromessi. Un lavoro che racconta una fase di trasformazione artistica e personale, in cui l’elettronica dialoga con strutture rock, creando atmosfere intense e originali.

Fondamentale il contributo del producer Salvo Provenza (Selfish), che ha seguito il progetto fin dalle sue fasi iniziali, accompagnando il duo con sensibilità e attenzione in ogni passaggio della produzione. Il brano Scream vede inoltre la partecipazione vocale di Carola Capuana, la cui interpretazione aggiunge profondità emotiva e intensità al pezzo.

L’immaginario visivo di Supernova è stato curato da Giada Guarcello, che ha realizzato la cover dell’album e le grafiche ufficiali, traducendo il suono del disco in un’identità visiva coerente e riconoscibile.

Con Supernova, i New Eng inaugurano ufficialmente il loro percorso discografico, aprendo un nuovo capitolo all’interno della scena musicale emergente siciliana. L’album è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

https://music.imusician.pro/a/Qsg471qM