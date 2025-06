Nicola Fiasconaro insignito del Taobuk Awards: “Ha portato l’eccellenza siciliana nel mondo”

TAORMINA – Un prestigioso riconoscimento è stato conferito al maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, figura emblematica dell’arte dolciaria siciliana e fondatore, insieme ai fratelli Fausto e Martino, dell’azienda dolciaria Fiasconaro, con sede a Castelbuono, nel cuore delle Madonie. In occasione del Taobuk – Taormina Book Festival, Fiasconaro ha ricevuto il Taobuk Awards, premio che celebra ogni anno personalità d’eccellenza nel panorama culturale, artistico e imprenditoriale.

La motivazione del premio, consegnato dalla presidente e direttrice artistica del festival Antonella Ferrara, è chiara e incisiva:

“Maestro dell’arte dolciaria per aver portato l’eccellenza siciliana nel mondo. Un esempio di visione, gusto e autenticità.”

Il riconoscimento arriva come consacrazione di un percorso imprenditoriale e umano che ha trasformato una piccola bottega artigianale di provincia in un marchio di riferimento internazionale per la produzione di panettoni e colombe pasquali di alta qualità, rielaborando con maestria e creatività le antiche ricette della tradizione dolciaria italiana e siciliana.

L’evento si è svolto nella cornice unica di Taormina, città simbolo della bellezza e della cultura siciliana, nell’ambito di un festival che da anni unisce letteratura, musica, arte, scienza ed eccellenze del Made in Italy.

L’azienda Fiasconaro, profondamente radicata nel territorio madonita, ha saputo conquistare il mercato internazionale grazie a un equilibrio sapiente tra innovazione e rispetto della tradizione, valorizzando i prodotti tipici dell’isola – dal pistacchio di Bronte alle mandorle di Avola – e portando la Sicilia sulle tavole del mondo.