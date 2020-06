Nimici da cuntintizza, visiere giapponesi, polemiche e un parco giochi

Non si placano le polemiche sull’acquisto da parte dell’amministrazione comunale delle visiere protettive al prezzo di circa 20.000 euro. Sorprendentemente è lo stesso sindaco Mario Cicero che riporta in auge la polemica, infatti il primo cittadino ha condiviso su FB un articolo sull’utilizzo delle visiere protettive in alcune scuole giapponesi, corredandolo del seguente commento: “Senza commenti, solo invito a riflettere, noi abbiamo fatto le stesse considerazioni, se ne facciano una ragione i nemici da cuntintizza“.

Un commento obiettivamente polemico, in cui si tira in ballo ancora una volta la definizione nemicu da cuntintizza il cui significato è ormai chiaro e certo come un teorema, si dimostra infatti che nemicu da cuntintizza è la definizione di persona che ha opinioni diverse da quelle dell’amministrazione comunale.

Detto questo tra i commentatori del post del sindaco appare pure u nemicu da cuntintizza dott. Giuseppe Fiasconaro (Coordinatore del Circolo del PD di Castelbuono), il quale scrive: Sindaco, le autorità scientifiche per i cittadini comuni prescrivono l’obbligo dell’uso della mascherina, non della visiera. Scelta che faranno, probabilmente, per i bambini che potrebbero avere problemi respiratori. Tu hai utilizzato soldi pubblici per soddisfare un tuo convincimento, mentre l’efficacia della visiera contro la diffusione del contagio non è suffragata dalla scienza. Abbi, perciò, rispetto per coloro i quali non la pensano come te e che ritengono che questi soldi si sarebbero potuti utilizzare diversamente, senza doverli etichettare con epiteti, che non fa onore al massimo rappresentante istituzionale di tutti i cittadini.

Trascurando l’efficacia o la non efficacia delle visiere protettive, l’acquisto di tali dispositivi risuona come un colossale flop. E’ infatti inconfutabile, che a parte uno sparuto numero di cittadini, le visiere protettive vengono sistematicamente lasciate a casa praticamente quasi da tutti (la piazza ci è testimone).

Dunque, per il sindaco la scelta dei giapponesi giustifica la polverizzazione di 20.000 euro dalle casse comunali. Rifletta il sindaco sul parco giochi di ultima generazione che avrebbe potuto creare con quella cifra, rifletta il sindaco se questa sarebbe stata una vera scelta di civiltà.