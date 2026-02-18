No al terzo mandato dei sindaci. All’Ars, il voto segreto blocca il ddl Enti locali

La bocciatura del terzo mandato per i sindaci, arrivata all’Assemblea Regionale Siciliana in un clima teso e carico di sospetti, cambia gli equilibri anche nelle Madonie. La norma, affondata insieme ad altri articoli del ddl Enti locali, avrebbe consentito ai primi cittadini al secondo mandato di ricandidarsi senza interruzioni.

Nel comprensorio madonita non sono pochi i sindaci oggi al secondo giro amministrativo: Mario Cicero a Castelbuono, Marcello Catanzaro a Isnello, Pietro Macaluso a Petralia Soprana, solo per citare alcuni casi emblematici. Per loro la finestra del terzo mandato avrebbe rappresentato un’opzione concreta.

Adesso lo scenario cambia. E cambia soprattutto per i territori montani, dove spesso le leadership tendono a consolidarsi nel tempo e il ricambio non è mai semplice. La fine anticipata dell’ipotesi di proroga politica riporta al centro un principio chiaro: dopo due mandati si volta pagina. Ufficialmente si parla di “occasione mancata” e di necessità di continuità amministrativa. Ma nelle Madonie, dove la partecipazione politica è sempre stata vivace e competitiva, la riapertura del campo potrebbe trasformarsi in una stagione nuova. Nuove candidature, nuovi equilibri, nuove ambizioni.

Il ripetersi degli stessi protagonisti per cicli troppo lunghi, del resto, rischia di produrre una fisiologica stanchezza programmatica. In territori che hanno bisogno di rilancio, progettualità e visioni capaci di intercettare fondi e opportunità, il ricambio – anche generazionale – può diventare un fattore di innovazione. Nessuno dei sindaci lo ammetterà mai pubblicamente, ma è difficile pensare che, sotto sotto, non abbiano guardato con interesse alla possibilità di proseguire il proprio percorso amministrativo.

Non tutto però è naufragato. L’Aula ha infatti salvato in via definitiva la norma che introduce la soglia minima del 40% di rappresentanza di genere nelle giunte comunali, rispettando un patto di non belligeranza che ha visto protagoniste, in maniera bipartisan, le deputate dell’Ars scese in piazza davanti a Palazzo dei Normanni per difendere la misura. È un passaggio tutt’altro che simbolico: nei piccoli comuni madoniti, dove le giunte sono state spesso composte in larga prevalenza da uomini, la nuova soglia impone un riequilibrio concreto e strutturale. La norma sul terzo mandato non è mai stata in vigore in Sicilia. E ora, con il voto segreto che l’ha definitivamente affondata, il futuro dei Comuni madoniti torna a dipendere da una regola semplice: il limite resta a due. Ma con una novità che peserà sin dalle prossime amministrazioni, quella di una rappresentanza più equilibrata nelle giunte. E forse, in territori abituati a confronti accesi e a cicliche alternanze, non è detto che sia una cattiva notizia.