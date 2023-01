No all’installazione di colonne tecniche sul prospetto della Chiesa dell’Itria

Ascolta l'articolo

Sulla pagina Facebook dell’associazione “P. Lorenzo Marzullo” è stato messo in evidenza il prossimo intervento di installazione di una seconda colonnina tecnica per servizi di telefonia. La cabina verrà posizionata proprio sul prospetto della Chiesa dell’Itria. Un intervento che deturpa un bene storico e architettonico, il cui progetto non si comprende con quali motivazioni sia stato approvato dagli organi competenti.