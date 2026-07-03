NO COMMENT: Questa è la nostra risposta alle diffamazioni del sindaco Cicero, ridotto ormai alla canna del gas

(Riceviamo e pubblichiamo) – Non intendiamo replicare, ci rifiutiamo di trascinare la politica castelbuonese ai livelli in cui si è inabissato il sindaco con i suoi sodali. La nostra capogruppo, i consiglieri e l’intero movimento hanno ampiamente dimostrato in questi anni, attraverso il lavoro corale, di avere una visione per la Castelbuono di domani.

Tante sono state le occasioni in cui le proposte della Costituente, dapprima rigettate dalla forza dei numeri della maggioranza, sono risultate vincenti. La più recente quella sulla Istituzione culturale unica in alternativa all’Azienda speciale, solo per citarne una. Una cosa è la contrapposizione politica, altro è quella personale, che non può essere gestita nella piazza virtuale ma nelle sedi opportune.

La Costituente è impegnata nella costruzione della programmazione da presentare ai cittadini nel 2027, per questo rinnoviamo l’invito a tutti coloro che vogliono essere protagonisti con le loro idee e i loro bisogni a partecipare all’evento di domenica 5 luglio, alle 17, presso il chiostro di S. Francesco.

Costituente per la Castelbuono di Domani