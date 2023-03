“Non diffamò Rutelli”. Assolto Gioacchino Genchi

L’avvocato Gioacchino Genchi non ha diffamato la reputazione dell’ex senatore dem, Francesco Rutelli. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Palermo, Fabrizio Molinari, che ha assolto l’avvocato per aver accostato nel 2009 in un’intervista video, pubblicata dal blog di Beppe Grillo, e in un convegno a Marsala, l’ex senatore Rutelli ad Antonio Saladino, imprenditore calabrese all’epoca coinvolto nell’inchiesta “Why not” della Procura di Catanzaro.



Nella sentenza il giudice spiega che le frasi pronunciate da Genchi, che ha “rinunciato alla prescrizione”, rientrano “nel legittimo esercizio del diritto di critica”, e “non si può desumere un coinvolgimento di Rutelli nell’inchiesta”.