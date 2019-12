«Non ha abusato della figlia», assolto un castelbuonese «perché il fatto non sussiste»

Ha portato il peso della più infamante delle accuse per un padre, cioè avere abusato sessualmente della figlia di 8 anni. La grande prova per l’uomo di Castelbuono, iniziata nel luglio scorso, si è conclusa quando il gup Stefania Gallì, alla fine del processo svolto con l’abbreviato al tribunale di Termini Imerese, lo ha assolto con formula piena, «perché il fatto non sussiste», accogliendo la richiesta del suo legale l’avvocato Massimiliano Fiasconaro. La motivazione di assoluzione non è stata ancora depositata.

Il pm aveva chiesto 8 anni di reclusione. A riportare la notizia Giuseppe Spallino sul GdS.

L’indagine difensiva svolta dall’avvocato Massimiliano Fiasconaro, dopo che anche il Riesame aveva respinto la richiesta di scarcerazione, ha dimostrato nei fatti l’amore di un padre che non farebbe mai del male alla figlia. Maggiori dettagli sul GdS