“Non ha diffamato l’ex segretaria comunale di Castelbuono”. Assolto il sindaco di Castellana

Franco Calderaro, attuale sindaco di Castellana Sicula, e Santo Sabella, ex presidente del consiglio comunale, sono stati assolti con formula piena dall’accusa di diffamazione dalla terza sezione della Corte d’appello, presieduta da Dario Gallo. La difesa ha fatto rilevare la erronea interpretazione delle espressioni adoperate durante il consiglio comunale del 29 gennaio 2016, rivolte al segretario generale Lucia Maniscalco, ex segretaria comunale di Castelbuono.

Il giudizio è scaturito dalla querela sporta dalla Maniscalco, lamentando che in sua assenza avevano usato espressioni offensive. In particolare, veniva a conoscenza dei fatti attraverso la registrazione, non autorizzata, da parte di un componente della giunta comunale, Vincenzo Lapunzina. Le frasi che hanno indotto a sporgere querela il segretario comunale erano state: “senza fari nenti” e poi “è un segretario della giunta”, che la Corte d’appello non ha ritenuto diffamatorie, ribaltando la sentenza di condanna emessa nel primo grado di giudizio.