Nota informativa: oltre 3 milioni di euro per finanziare il recupero dell’ex cine- teatro le fontanelle di Castelbuono

Oltre 3 milioni di euro per finanziare il recupero dell’ex cine- teatro le fontanelle di Castelbuono Nella giornata di sabato, 16 gennaio 2021, è stato presentato online il progetto esecutivo di “recupero e ristrutturazione dell’ex cineteatro le Fontanelle, finalizzato alla costituzione di uno spazio polifunzionale”. Nel corso della diretta sono intervenuti il Sindaco Mario Cicero e l’arch. Pierpaolo Monaco in rappresentanza del gruppo di progettazione Studio Associato A.I.G.

Come abbiamo in più occasioni avuto modo di ribadire, questo progetto è il frutto della pianificazione e degli interventi delle diverse amministrazioni e consigli comunali che si sono avvicendati nel tempo.

Nei giorni scorsi è arrivato il decreto di finanziamento dell’opera da parte della Regione Siciliana, in parte finanziata con le risorse del Patto per il Sud a cui si aggiunge il nuovo finanziamento ottenuto da questa Amministrazione, che consentirà di completare l’opera per una somma totale di € 3.316.637,83.

Gli uffici del Comune sono già a lavoro per espletare tutte le procedure necessarie all’appalto per poter avviare i lavori nei prossimi mesi.

La nuova opera pubblica che verrà realizzata al posto dell’attuale mostro consegnerà al paese un edificio in armonia con il contesto urbanistico e paesaggistico di piazza Castello, uno spazio a servizio delle attività culturali che la comunità oggi richiede: rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni, mostre, convegni, seminari, esposizioni.

Contestualmente alla realizzazione dell’opera verrà definito l’allestimento interno, e ringraziamo quanti in questi giorni si sono fatti portatori di proposte tecniche in funzione alla loro esperienza e professionalità nelle varie forme artistico-culturali che la struttura potrà accogliere.

Siamo consapevoli dell’attenzione della comunità castelbuonese nei confronti del mondo del teatro e – aggiungiamo noi – della musica, dell’arte e della cultura in generale; per questo motivo riteniamo che il progetto, completato dagli interventi di allestimento interno, sia adeguato a rispondere a quella attenzione attraverso gli elementi fondamentali quali il palco modulare, estendibile in altezza fino a 140cm e dimensioni fino a circa 60mq, adattabile in base alle varie esigenze (dalla massima estensione nel caso di rappresentazioni teatrali o concerti, a una intermedia nel caso di convegni o seminari, fino a scomparire nel caso di proiezioni cinematografiche o mostre); la modularità del palco consentirà anche di aumentare o diminuire, a seconda delle esigenze, la capacità di posti a sedere che verranno realizzati con poltroncine fisse a terra ma facilmente rimovibili; già nel progetto esecutivo sono previste le attrezzature sceniche di base come l’americana e i supporti per gli impianti sonori e di illuminazione, che saranno implementate in fase di allestimento con la previsione di strutture sceniche leggere a scomparsa, come il sipario, le quinte e il fondale, consentendo la piena funzionalità per le rappresentazioni teatrali e – grazie alla mobilità delle stesse – l’adattamento della sala a tutte le esigenze funzionali diverse da quelle teatrali, quali attività concertistiche, convegni, mostre d’arte, proiezioni cinematografiche.

Siamo a pochi passi dalla realizzazione di una delle più importanti opere pubbliche che qualificherà la piazza e una parte significativa di area area castellana, e che potrebbe segnare il futuro della vivace produzione culturale castelbuonese.

L’Amministrazione comunale