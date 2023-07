Notte Bianca del Cinema a Petralia Sottana. Premio Fotogrammi di Pietra

A Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, il 5 e 6 agosto si svolgerà la NOTTE BIANCA DEL CINEMA-Premio Fotogrammi di Pietra, un evento unico giunto alla sesta edizione organizzata da Grifeo eventi e il Comune di Petralia Sottana, che vedrà interessato non solo il Cine Teatro Grifeo (che ha festeggiato 160 anni) ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana.



Tra le tante iniziative in programma la consegna dei premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori e registi tra cui l’attore e regista Vincenzo Pirrotta,Aurelio Grimaldi,Lollo Franco, il fotografo e reporter Tony Gentile, Peppino Mazzotta, Magda Richiusa e tanti altri si uniranno a questo elenco. In programma anche un interessante workshop sugli effetti speciali nel cinema a cura di Luigi Parisi e la Fedic che presenterà una Rassegna internazionale Cinema di Animazione dedicata ai più piccoli.

Per tutta la notte nelle piazze ,nei vicoli, nelle scalinate del paese, saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film.

Non ci si limiterà però ad una attività meramente cinematografica: nelle suggestive location del centro storico, ci saranno workshop ,intrattenimenti musicali con le colonne sonore rievocative della storia cinematografica. A presentare la serata sarà Elvira Terranova.

Segreteria organizzativa: Cine Teatro Grifeo 3494543601-