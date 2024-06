Notte Romantica a Petralia Soprana. Sabato 22 giugno l’appuntamento nazionale “la notte romantica nei Borghi più belli d’Italia”.

Petralia Soprana, 19.06.2024 – Festeggia con il tuo amore la Notte Romantica in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Come ogni anno, da nove edizioni, il sabato successivo al solstizio d’estate Petralia Soprana, così come tutti i borghi più belli d’Italia, si tinge di romanticismo e fa sognare gli innamorati.

Sarà una occasione irripetibile vivere questa magica notte tra i vicoli, i palazzi nobiliari e le mura del centro storico del borgo che trasudano storia millenaria; ammirare il cielo stellato a 1147 metri di altitudine nel silenzio della notte dopo avere gustato i sapori di una cucina tradizionale unica.

Il programma di sabato prossimo 22 giugno prenderà il via alle ore 19 con l’aperitivo degli innamorati nei Bar locali e dalle ore 20 con il menù romantico nei ristoranti (previa prenotazione diretta con i gestori).

Dalle 22.30 alle Ore 24.00 dalla Piazza del popolo, ogni 45 minuti, partirà il viaggio nel centro storico (evento gratuito) dal tema: “Racconti d’amore in Petra: storie narrate d’amore e di poesie”. Non mancherà lo “scatto d’amore” sul set romantico appositamente realizzato, Il Matrimonio Baronale con la rappresentazione di scene degli sposi e del corteo storico in abito d’epoca, il sapore d’amore attraverso bollicine frizzanti e cuori dolci da gustare, la cantata “d’amuri” con serenate e racconti a lume di candela ed infine il bacio di mezzanotte sotto le stelle dal Belvedere della Chiesa di Santa Maria di Loreto