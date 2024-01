Novità a Castelbuono: il 3 febbraio Open Day per i percorsi di istruzione e formazione professionale rivolti a ragazzi in obbligo scolastico

Sabato 3 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00, presso i locali dell’ex ufficio turistico, il Centro Studi Aurora presenterà la nuova offerta formativa per l’anno scolastico 2024-25: percorsi di istruzione e formazione professionale gratuiti rivolti ai ragazzi che dopo la Terza Media desiderano assolvere l’obbligo scolastico, imparare un mestiere ed inserirsi subito nel mondo del lavoro.

Comunicato stampa

Castelbuono. Il 3 febbraio, nei locali dell’ex ufficio turistico in via Umberto I, 75, si terrà l’Open Day del Centro Studi Aurora che presenterà le nuove opportunità di formazione per i ragazzi del territorio in obbligo scolastico, dai 13 ai 17 anni.

L’ente offrirà percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per formare figure professionali come:

Cuoco

Pasticciere

Operatore di sala

Addetto all’accoglienza turistica

Operatore informatico

I ragazzi avranno la possibilità di iscriversi ai percorsi IeFP dopo la Terza Media. Inoltre, a tutti gli allievi è garantito un periodo di stage presso aziende del settore.

Durante l’Open Day, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i percorsi, incontrare i docenti ed assistere a dimostrazioni pratiche eseguite dagli attuali allievi.

Cosa si ottiene da un Percorso IeFP

Qualifica Professionale in tre anni per l’inserimento lavorativo

Diploma di Tecnico in quattro anni per poter avviare una propria attività

Possibilità di proseguire gli studi in altri istituti per conseguire il Diploma di Maturità

Accesso ad uno sportello di Orientamento al Lavoro gratuito che favorisce l’inserimento lavorativo degli allievi qualificati.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Centro Studi Aurora ai numeri 3393162344 – 0921639962 o visitare il sito web all’indirizzo csaurora.it.