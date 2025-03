Nuova edizione della rivista Mezzocielo: storia, impegno e rinascita – Presentazione a Castelbuono

Presentazione della rivista Mezzocielo

📅 Domenica 30 marzo 2025

🕔 Ore 17:00

📍 Badia, Castelbuono

Domenica 30 marzo 2025, alle ore 17:00, nella sala Padre Lorenzo Marzullo (Badia) a Castelbuono, sarà presentata la nuova edizione della rivista Mezzocielo.

A partire da una conversazione su “La donna e le città”, con Beatrice Agnello, Rosalba Bellomare, Valentina Greco, Egle Palazzolo e Adriana Palmeri, redattrici della rivista, si attraverserà la sua storia e il suo presente.

L’evento conclude un ciclo di iniziative per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, svoltesi nel mese di marzo a Castelbuono, che ha visto coinvolte diverse associazioni culturali e sociali, insieme alle istituzioni comunali.

La rivista Mezzocielo nasce nel 1991 dall’ingegno, dall’impegno, dalla testardaggine, dal coraggio e dall’amore per la vita di un collettivo di donne, animate dalle fondatrici Letizia Battaglia, Simona Mafai e Rosanna Pirajno.

Gli anni ‘90 furono un periodo difficile: la mafia rispondeva alla voglia di dire no con stragi e uccisioni di poliziotti, carabinieri, giudici, giornalisti e imprenditori. Ma furono anche anni di fermento culturale, sociale e politico, di resistenza alla violenza mafiosa.

Una Palermo che rinasce e genera Mezzocielo, il cui progetto è racchiuso nell’editoriale n.1 di Simona Mafai:

“Vogliamo avere la forza di ripartire da zero. Dalla presa di coscienza che non esiste una sola chiave di lettura, né un’ipotesi unica di soluzione alle ingiustizie della nostra città e del mondo. Non un’ideologia, non una classe, non un genere ci porteranno da soli la salvezza. (…) Ma vi è chi, quasi geneticamente, non riesce a non indignarsi per le ingiustizie e le violenze ed è spinto a denunciarle senza tregua, cercando di unirsi ai propri simili nella speranza di cambiare il mondo. Noi siamo tra questi e perciò nasce Mezzocielo.”