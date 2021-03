Nuova pavimentazione nei viali del cimitero comunale di Castelbuono

(Dalla pagina del Comune di Castelbuono) – Ultimati i lavori per la realizzazione dei due cantieri di lavoro, relativi alla pavimentazione dei viali interni al Cimitero comunale. Sono stati finanziati con DDG n.635 e n.636 del 17.02.2020 dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per un importo complessivo di € 146.719,32.I due progetti, hanno permesso il temporaneo inserimento lavorativo di 30 persone disoccupate, selezionate dal Centro per l’Impiego di Cefalù, che con abilità, volontà e notevole impegno profuso durante il periodo lavorativo hanno permesso di realizzare ed ultimare le opere a regola d’arte, sotto la direzione lavori dei geom. Cucco e ing. Pollina e degli istruttori di cantiere, geom. Occorso e geom. Sferruzza.

Impegno e dedizione sono stati manifestati anche dal personale dell’ufficio tecnico, in particolare da parte dell’arch. Dolce, del geom. Vignieri e del geom. Sangiorgio. Il Vicesindaco Annamaria Mazzola, sottolineando la valenza sociale ed economica dei cantieri di lavoro e l’indubbia utilità che questi lavori rivestono per la comunità castelbuonese, sente il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’opera. Gli operai, a conclusione del cantiere, hanno voluto manifestare la loro gratitudine realizzando ed installando un’opera d’arte in ferro in un’area a verde pubblico.