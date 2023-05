Nuova scuola di Mountainbike a Castelbuono

Una nuova opportunità si apre per i giovani appassionati di mountain bike a Castelbuono. In collaborazione con la scuola ciclismo NAG, partirà un corso dedicato alla Mtb per bambini/e dai 6 ai 12 anni presso l’area attrezzata di San Focà.

L’evento inaugurale è previsto per venerdì 26 maggio alle ore 16.00. Tutti coloro che sono interessati a far partecipare i propri figli a questo corso sono invitati a contattare la segreteria al numero 3921275122.

La scuola ciclismo NAG è riconosciuta per la sua esperienza e professionalità nell’ambito della formazione ciclistica. Grazie alla loro guida esperta, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le basi della mountain bike in un ambiente sicuro e adatto alle loro esigenze.

Il corso di Mtb si concentrerà su abilità tecniche fondamentali, come la gestione del bilanciamento, il controllo della velocità e il superamento degli ostacoli.