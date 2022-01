Nuove frane e smottamenti sulla statale 113. L’Anas si accinge a chiudere il transito nel tratto interessato

L’Anas sta provvedendo a chiudere la Statale 113 subito dopo il passaggio a livello di S. Ambrogio a causa della frana con pericolo di caduta massi e materiale detritico. In realtà altri smottamenti sono presenti in vari punti del tratto interessato.

Il traffico veicolare sarà dirottato sull’Autostrada Messina Palermo, dunque per raggiungere Cefalù occorre utilizzare l’autostrada e anche per tornare in direzione Messina, in questo caso il disagio per gli automobilisti è ancora maggiore, poiché al momento l’inserimento dallo svincolo di Cefalù in direzione Messina è chiuso al traffico e per immettersi in autostrada occorre arrivare fino a Buonfornello.