Nuovi orari al Centro comunale di raccolta dei rifiuti di piano Marchese

Si informa la cittadinanza che a partire da lunedì 14.11.2022 il Centro Comunale di raccolta sito in C.da Piano Marchese effettuerà i seguenti orari:

• Lunedi, Martedì, Giovedì, Venerdì, domenica dalle ore 7:00 alle ore 13:00

• Mercoledì e Sabato dalle ore 7:00 alle ore 17:00

Si comunica inoltre che il servizio porta a porta è stato esteso oltre che nel centro urbano anche in tutte le contrade del nostro territorio.

Inoltre con le economie che si effettueranno dai costi del personale per l’apertura del C.C.R. si incrementerà il lavoro di spazzamento del centro storico.

Si coglie l’occasione per ringraziare gli operatori e l’Amministratore Unico della Società Castelbuono Ambiente per i risultati raggiunti sulla raccolta differenziata pari a 70% con una punta massima nel mese di settembre del 76,5%.

L’amministrazione Comunale auspica di raggiungere l’80% nel 2023 ottimizzando sempre di più tale servizio.

Si ringrazia inoltre la cittadinanza per la fattiva collaborazione.

L’occasione è propizia per condividere con la comunità tutta, l’importanza dei feedback di gradimento, provenienti da turisti e visitatori che trovano un paese pulito, ordinato e vivibile.