Nuovi Parroci a Pollina, Castelbuono Blufi e Gangi. Alla Matrice Vecchia Mons. Giuseppe Vacca. Don Alessio Corradino a Pollina

Il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante ha affidato la cura pastorale della Parrocchia S. Paolo Apostolo di Piano Zucchi (Isnello) all’Equipe del Servizio Pastorale Famiglia, che sarà seguita da Don Paolo Cassaniti, moderatore della cura pastorale. La decisione di mons. Marciante rappresenta uno dei primi casi in Sicilia di parrocchia affidata ad un gruppo di laici con alla guida un sacerdote. Il Vescovo di Cefalù vorrebbe far diventare Piano Zucchi un luogo di spiritualità per le famiglie e i sacerdoti.

L’affidamento segue quanto previsto dall’Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” della Congregazione per il Clero del 20 luglio scorso.

Nel processo di riordino della Curia diocesana il Vescovo Marciante ha inoltre istituito il Servizio per le Cause dei Santi con il compito di seguire a livello diocesano tutto quanto concerne l’istruzione delle cause di canonizzazione, con riferimento alle disposizioni della Costituzione apostolica Divinus Perfectionis Magister e delle relative norme applicative. Responsabile del Servizio per le Cause dei Santi sarà Don Alessio Corradino.

Nella giornata di oggi il Vescovo Giuseppe ha infine nominato:

– Don Marcello Franco, Parroco della Parrocchia Sant’Antonino Martire e Rettore del Santuario della Beata Vergine delle Grazie (comunemente detto “La Santuzza”) in Castelbuono;

– Mons. Giuseppe Vacca, Parroco della Parrocchia Maria Santissima Assunta in Castelbuono;

– Don Giuseppe Amato, Amministratore parrocchiale delle Parrocchie San Nicolò e San Cataldo in Gangi;

– Don Alessio Corradino, Amministratore parrocchiale delle Parrocchie Santi Giovanni e Paolo e Maria Santissima della Lettera in Pollina;

– Don Saverio Martina, Pro Rettore del Santuario Spirito Santo in Gangi.

– Don Giacomo Minutella, Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie Cristo Re e San Giuseppe in Blufi.

Il Vescovo ha confermato la dott.ssa Rita Zafonte, Responsabile del Servizio Pastorale Salute.

Tutte le nomine saranno esecutive a partire dall’1 settembre 2020, Solennità di Maria Santissima di