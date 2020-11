Nuovo arredo urbano in viale Castello. Posizionate panchine e staccionate

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione di alcuni arredi urbani lungo il viale Castello.

In particolare sono state posizionate sul marciapiede principale diverse panchine in muratura munite di fioriere, i manufatti costeggiano tutto il viale. Inoltre il marciapiede è stato delimitato con una staccionata in legno.

I lavori nella zona rientrano nel programma dell’Amministrazione comunale per il recupero dell’area castellana e si aggiungono a quanto fatto in precedenza, ossia il restauro del marciapiede e la sistemazione della copertura stradale in una buona parte del viale. Dunque sia in termini estetici e di accoglienza turistica, sia in termini di sicurezza la zona risulta significativamente migliorata.