Un nuovo caso di positività al coronavirus a Castelbuono. Si tratta di un giovane rientrato dall’estero. A comunicarlo il sindaco Mario Cicero durante la diretta streaming, ma lo stesso giovane lo aveva anticipato con una dichiarazione diffusa su FB, eccola in basso:

Cari castelbuonesi, come già sapete sono io il secondo positivo in paese;

sinceramente non sarei tenuto a confermarlo ,ma lo faccio per informarvi del fatto che sto bene,non ho sintomi e che sia io che i miei parenti che mi stanno aiutando con gli alimenti,abbiamo sempre rispettato le distanze e tutte le precauzioni . Quindi non c’è niente di cui preoccuparsi . “L’indovina chi” delle 18:30 è stato già spoilerato , una buona giornata, Giuseppe Gentile