Nuovo positivo asintomatico a Petralia Sottana

E’ stato il sindaco di Petralia Sottana Leonardo Neglia a segnalare un nuovo caso si positività al coronavirus nel borgo madonita

In qualità di responsabile della salute pubblica, informo i cittadini che è stato riscontrato un caso di Covid-19, asintomatico, a Petralia Sottana. La persona è già posta in quarantena e si è proceduto al tracciamento dei contatti.Si invitano, ancora una volta, tutti i cittadini a rispettare e a far rispettare le fondamentali prescrizioni ed i comportamenti utili ad evitare il contagio :Indossare le mascherine;Mantenere le distanze;Disinfettare spesso le mani.Il Sindaco