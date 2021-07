Obbligo di mascherina. La nota e l’ordinanza dell’amministrazione in prossimità del Giro Podistico

Il 26 luglio ritorna ” A Cursa di S.Anna , si ritornerà a correre nel suggestivo percorso del centro storico di Castelbuono.

La pandemia, come le grandi guerre, ha bloccato anche questo importante evento sportivo, che per Castelbuono rappresenta un appuntamento culturale, ricco di ricordi, storia e leggende.

Ringraziamo il Gruppo Atletico di Castelbuono per l’attività che sta portando avanti con mille difficoltà.

In qualità di Autorità Sanitaria locale ho emanato un’ordinanza di seguito allegata, in cui ordino che dalle ore 18:00 del giorno 26 luglio 2021 e fino al termine del Giro Podistico, l’obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone che assistono alla competizione compresa la premiazione che si terrà in Piazza Margherita.