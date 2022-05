Oggi, come allora 23 maggio 1992, giornata nazionale della “Legalità”

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Questa giornata, meglio ricordata come giorno della strage di Capaci, in cui persero la vita in modo terrificante il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, è una data ormai scritta e impressa nei nostri cuori. Un vile attacco che ha spezzato non solo vite umane ma ha anche inferto un duro colpo allo Stato. Per non dimenticare, non basta ricorrere solo a manifestazioni di breve durata nel giorno dell’anniversario, ma coltivare e difendere giorno dopo giorno, il vero senso della legalità intesa come valore della giustizia per contrastare qualunque atto di arroganza, prevaricazione e criminalità.

In questo giorno di memoria preghiamo Dio affinché illumini gli amministratori delle nostre comunità e faccia loro salvaguardare gli amministrati da ogni forma di contatto con elementi e persone affini o partecipanti alla criminalità organizzata.



Li renda esempi di rispetto delle regole sociali e di distacco dalle regole private e familistiche, condannando ogni forma di comportamento che distorca il rapporto pubblico-privato da ogni forma di pensiero ed azione e che possa far pensare ai cittadini che il loro amministratore pensa e viva le istituzioni pubbliche come se si rapportasse a una grande famiglia.

Questi i veri i ideali che bisogna perseguire ogni giorno nelle nostre azioni.

Il Movimento

CambiAMO Castelbuono