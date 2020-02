Olimpiadi di cucina di Stoccarda: arriva la medaglia di bronzo dello chef castelbuonese Antonella Di Garbo

Sono stati più di 1.500 i cuochi provenienti dall’Italia e dall’estero 4 giorni di gare, con 4 cucine allestite per le competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli, 45 giudici oltre a giornalisti del settore, per decretare i migliori cuochi italiani di categoria alle Olimpiadi di cucina di Stoccarda 2020 .

E dopo il clamoroso successo con l’oro ottenuto dal team italiano di cui fa parte lo chef Pietro Pupillo, arriva la medaglia di Bronzo conferita al Culinary Team Palermo di cui fa parte lo chef dell’Agriturismo Bergi Antonella Di Garbo. I venti cuochi dell’Associazione Cuochi e Pasticceri Palermo, capitanati dal Team Chef Gaetano Megna, con la preparazione di un “tavolo freddo” hanno decretato l’assegnazione del prestigioso riconoscimento da parte dei giudici internazionali.