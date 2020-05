Ondata di caldo sulla Sicilia, temperature record per il periodo. Decine di incendi nel palermitano

Come da previsione, una eccezionale ondata di caldo sta interessando le regioni meridionali. In particolare nel palermitano si stanno registrando temperature record per il mese di Maggio. A Palermo è stata raggiunta la temperatura record di 38.7°C, ossia la massima più calda mai registrata nel mese di Maggio. A Castelbuono il picco massimo di temperatura è stato raggiunto poco prima delle ore 15.00 con quasi 33°C.

Inoltre i forti venti di scirocco stanno alimentando diversi incendi nel palermitano tra le maggiori località colpite il fronte più grave è quello divampato, tra Partinico e Borgetto. Roghi anche ad Altofonte, Monreale, Collesano, Bagheria, Misilmeri e Caccamo.

La forza del vento non diminuirà prima della giornata di venerdì e domani è atteso il picco di questo anomalo caldo africano con temperature che localmente potranno raggiungere i 40°C.