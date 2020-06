È online il nuovo sito della Fondazione Laboratorio della Speranza, un nuovo spazio online dove poter seguire le attività e le iniziative svolte, i progetti promossi, gli avvisi e i bandi pubblicati.

La Fondazione Laboratorio della Speranza si dota così di uno spazio online per rafforzare il dialogo con i sostenitori, i partner e con il territorio.

La Fondazione Laboratorio della Speranza è una fondazione di partecipazione fondata nel 2019 che ha come promotore la Diocesi di Cefalù.

Con la Fondazione si concretizza il sogno del Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante. Il “Laboratorio della Speranza” vuole essere un segno per incoraggiare i nostri giovani e offrire una opportunità che li aiuti a ripensare la scelta di andare via e di lasciare il nostro territorio determinando un conseguente impoverimento soprattutto umano.

Sul sito della fondazione sarà possibile da oggi consultare i bandi e gli avvisi pubblicati, conoscere le attività e le iniziative promosse, apprezzare l’impegno per il territorio della Diocesi di Cefalù, i progetti realizzati e quelli in corso di realizzazione.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico per la concessione in gestione della Casa di Riposo “Benedetta la Martina sotto la protezione di San Giacomo Apostolo” di Gratteri, un altro importante tassello per le attività della Fondazione.

Vi invitiamo dunque a conoscere meglio la fondazione, visitando il nuovo sito, per raggiungerlo basterà cliccare fondazionelaboratoriodellasperanza.it.