Online il video trailer di “Castelbuono Cuore d’Artista”

E’ stato pubblicato sulla pagina ufficiale del concorso Castelbuono Cuore d’Artista, il video trailer della sesta edizione che si svolgerà proprio questa estate dal 24 al 28 agosto 2022 a Castelbuono.

Le iscrizioni per partecipare al concorso, che quest’anno vede come primo premio assoluto, l’esposizione dell’opera vincitrice a Berlino, in Germania, saranno aperte a partire dalla mezzanotte del 28 marzo prossimo.

Il video trailer è visionabile al link: https://fb.watch/bIAgTAA6nV/