Online il videoclip del primo singolo del castelbuonese Francesco Città “Lupo”

E’ stato pubblicato oggi pomeriggio il video del primo singolo di Francesco Città “LUPO” il pezzo si trova anche su tutti i più importanti store musicali. Testo e musica sono entrambi particolarmente coinvolgenti. Registrazione a cura della Dark Label Studio di Gabriele Rotondo. Le immagini del videoclip sono a cura dello Studio Fotografico Di Stefano che offrendo spunti interessanti ne ha valorizzato sapientemente i contenuti.

Bellissimi gli scorci del paesaggio, riflessioni suscitano i resti dell’ex albergo Milocca. In alto il videoclip, in basso il testo della canzone:

Hai scritto la tua storia su un pezzo di carta

Hai liberato il freddo che sentivi dentro

Si dice che ci serve per ricominciare

Rivivere i colori e le sue sfumature

Però la convinzione di esserne sicuro

La trovi quando sbatti dritto contro il muro

E ci rimani appeso come un crocifisso

Cercando tra le rughe quale fosse il senso

Convinto che ad ogni maledetta notte

Con le sue pene sparse fra carezze e botte

E il muro che non cambia la sua prospettiva

Fissandone i contorni trovi la tua via

E non ridi mai

Conti i passi tu e cerchi il sole in mezzo a tutti i tuoi guai

Tanto capirai

Che ogni stella ha il suo posto ed ogni lupo il suo bosco

Hai smesso per un attimo di darti colpe

Di calpestarti i piedi e dormi anche la notte

Di disegnare un pezzo senza colorarlo

Di contare i tuoi passi dritti per l’inferno

Di continuare a dirti che non è abbastanza

E respirare il buio che c’è in questa stanza

Raccogli il primo fiore dopo la tempesta

Sperando che ricresca con la stessa voglia

Ma non ridi mai

Conti i passi tu e cerchi il sole in mezzo a tutti i tuoi guai

Tanto capirai

Che ogni stella ha il suo posto ed ogni lupo il suo bosco

Il destino e la voglia hanno la stessa faccia

Se aggiungi il coraggio un sottile vantaggio

Il rispetto per ciò che ritieni opportuno

Per quello che hai perso e per tutto il cammino

La tristezza è un dono che passa col tempo

Rimani te stesso e non perdere il vento

Riprendi il cammino in avanti e resisti

Rincorri i tuoi sogni e non contare i passi

Ogni taglio che indossi è un abbraccio che strappi

A chi porta con se i tuoi stessi ricordi

L’odore, il sapore e il colore di un giorno

Sparito nel nulla e che spesso rimpiangi

L’abbraccio di un figlio determina il senso

Del peso portato e per ogni momento

Che hai pianto davanti al dolore e insisti

Ridandoti un senso e ispirando i tuoi passi

(Lascio tutto e resto qua, che la mia mente qui cancella i pensieri, fingo indifferenza ma ad ogni passo resto attivo, tutto quanto intorno è vivooo…ooo… liberami qui…)

Ma non ridi mai

Conti i passi tu e cerchi il sole in mezzo a tutti i tuoi guai

Tanto capirai che ogni stella ha il suo posto ed ogni lupo il suo bosco ooo….