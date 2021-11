Online il Trailer del cortometraggio dell’artista Tregor Russo girato nel Castello dei Ventimiglia a Geraci Siculo

E’ uscito in anteprima nazionale il Trailer del nuovo cortometraggio dell’artista poliedrico Tregor Russo. Scritto e ideato da lui stesso per il suo Terzo libro “Le Ferite dell’Essere”.

Cast:

Tregor Russo – ( Attore, Regista e Produttore Esecutivo )

Debora Sacco – ( Attrice )

Gruppo Rievocativo Storico Medievale dei Ventimiglia.

Arte, Teatro, Saggistica, Architettura, Medioevo, Danza e Cultura si fondono magistralmente nella terra dei Ventimiglia di Geraci Siculo.

“LE FERITE DELL’ESSERE” è un Libro di saggistica e filosofia, indicato a tutti.

Lo stile, raffinato e asciutto, permette una lettura agevole e attenta, e riflessioni che condurranno i lettori verso generi di grande tradizione letteraria come la psicanalisi e la psicologia,, per riflettere insieme su decadenza e rinascita, in un’epoca di degrado spirituale e sociale, verso la perdita del lume della ragione.

Dopo “Catarsi Redentrice” e “Al Rintoccar dei Sensi Assopiti”, il saggista e scrittore Tregor Russo dà alle stampe il Terzo Libro dal titolo “Le Ferite Dell’Essere”, trattando temi quali l’assenza dell’Io, il declino mentale, l’egocentrismo, decadenza e rinascita spirituale, ispirate da esperienze di vita dell’Autore, arricchita da alcune fotografie artistiche, pubblicato nell’agosto 2021 da Melqart Communication Editore, distribuito in Italia.

Antonio David