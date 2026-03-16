Open day della prevenzione, tappa in provincia: domani a Geraci Siculo

Camper dell’Asp Palermo in piazza San Bartolo per screening gratuiti con accesso diretto

PALERMO 16 marzo 2026 – Prosegue il percorso dell’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo. I camper degli screening nei prossimi giorni farà tappa a Geraci Siculo con l’obiettivo di portare servizi sanitari e screening gratuiti direttamente nei territori.

L’appuntamento è in programma domani, martedì 17 marzo, a Geraci Siculo, dove il villaggio della salute sarà operativo dalle ore 10 alle ore 16 in piazza San Bartolo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Geraci Siculo, con la I circoscrizione del Distretto Lions Club 108YB Sicilia, con il Rotary Club Palermo e con l’Associazione Serena.

Nel corso della giornata i cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione ai principali programmi di screening e ai servizi di prevenzione messi a disposizione dall’Asp. In particolare sarà possibile effettuare lo screening del tumore della mammella con mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni, lo screening del tumore del collo dell’utero con Pap test (25-29 anni) e HPV test (30-64 anni) e lo screening del tumore del colon retto con distribuzione del Sof test per la popolazione tra i 50 e i 69 anni.

Accanto agli screening oncologici saranno attivi controlli di prevenzione cardiovascolare, screening del diabete, screening audiometrico, screening del melanoma, test per le malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, sifilide ed epatite C) e vaccinazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli con screening visivo e logopedico per i bambini tra i 3 e gli 8 anni, mentre saranno attivi sportello amministrativo e consulenze psicologiche con orientamento ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale.

Prevista inoltre un’area dedicata alle attività veterinarie con interventi di prevenzione del randagismo e benessere animale, applicazione del microchip e screening per leishmaniosi ed ehrlichiosi (quest’ultima attività curata dai veterinari dell’Izs Sicilia). (nr)