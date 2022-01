Open- day ON-LINE Liceo Classico Mandralisca – Cefalù

Sabato 22 Gennaio alle 16.30 cliccando sul link: meet.google.com/nx-jzte-crn si potrà partecipare all’Open day on-line del Liceo Classico Mandralisca di Cefalù. Istituzione Scolastica di indiscusso prestigio, che offre da 131 anni una formazione di eccellenza. Oggi, i nostri alunni di ieri sono professionisti ai vertici delle Istituzioni e delle Aziende più importanti del nostro territorio e cittadini che si distinguono in tutti i campi del lavoro e a tutti i livelli! Vi aspettiamo on – line per conoscere la nostra Offerta Formativa per il Futuro dei vostri figli!

Prof. Antonio Franco Docente Referente Orientamento I.I.S. Mandralisca, Cefalù.