Open Fiber arriva a Isnello. La banda ultra larga fin su monte Mùfara

Ecco il bel servizio sulla messa in opera della banda ultra larga nel territorio di Isnello. Di seguito le parole di soddisfazione del sindaco Marcello Catanzaro

Grazie alla Amministrazione che rappresento e agli Uffici comunali, stiamo portando avanti un lavoro complesso per la valorizzazione del nostro territorio. Isnello vuole candidarsi a pieno titolo tra i piccoli centri al passo coi tempi che meritano di diventare luoghi ideali dove scegliere di vivere in armonia con la natura e con la genuinità della gente che li anima. La fibra ottica, che già è attiva a Isnello, rappresenta un investimento infrastrutturale importante, condizione imprescindibile per offrire grandi opportunità a tutti coloro i quali vogliono investire nel nostro territorio per renderlo nuovamente vivo e che sceglieranno di restare, di tornare o di arrivare.

Penso, in particolar modo, a tutti quei progetti innovativi che rappresentano il futuro e che vanno sotto la ormai nota e consolidata etichetta di “South working”. Una rete digitale efficiente incentiva e agevola il ricorso al lavoro agile. La possibilità di lavorare “a distanza”, sfruttando le moderne tecnologie, rappresenta la soluzione per il ripopolamento dei piccoli borghi, come il nostro. La fibra rappresenta una importante finestra che ci apre al mondo. Connessioni veloci e fluide saranno utili a tutti e consentiranno di creare nuove reti sociali e culturali e fare impresa. Intendiamo investire il massimo delle risorse e delle energie possibili per garantirci un futuro migliore e più sostenibile.