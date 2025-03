Operazione nel weekend ad “Alto Impatto”, dei carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, nel fine settimana hanno svolto un’attività di controllo finalizzata al contrasto dei reati connessi al traffico di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona, al fine di incrementare la percezione del livello di sicurezza da parte della popolazione locale.

In particolare, i militari termitani con l’ausilio del personale della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Termini Imerese, Trabia e Cerda, hanno controllato sia le principali arterie in ingresso dei centri abitati sia le zone costiere.

Sono stati allestiti diversi posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione e, sono state identificate 253 persone e 150 veicoli, elevate 7 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un valore di 3.800,00 euro.

Nel comune di Termini Imerese è stato deferito in stato di libertà, per guida senza patente e porto ingiustificato di armi, un 21enne poiché sorpreso alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente e, perché trasportava all’interno dell’abitacolo e senza giustificato motivo un bastone di legno lungo 80 cm.

I Carabinieri della Stazione di Trabia hanno deferito in stato di libertà un 43enne per evasione. L’uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso a passeggiare su pubblica via.

I militari della Sezione Radiomobile in contrada Fossola di Termini Imerese, hanno rinvenuto due motocicli Honda SH 125 che poco prima, erano stati asportati nel centro urbano. Dopo i relativi accertamenti la refurtiva, è stata restituita ai legittimi proprietari.