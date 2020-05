Opportunità di finanziamenti: l’1 giugno incontro informativo al Cinema Astra

Giorno 22 Maggio u.s. si è tenuto un incontro in videoconferenza tra degli esperti di finanziamenti privati con i giovani interessati ad investire a Castelbuono. Dall’incontro sono emerse tante opportunità e tante idee che si possono mettere in atto nel nostro paese. Per tali motivazioni si è pensato di incontrarsi nuovamente, questa volta di presenza, in un luogo adeguato, per entrare nel dettaglio delle proposte e delle opportunità.

L’incontro si terrà giorno 01.06.2020 alle ore 18:00 presso il Cine-Teatro-Astra.

Per chi fosse interessato a partecipare, vista la capienza massima di 60 persone, è gradita la prenotazione a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ass.turismocomunecastelbuono@gmail.com